иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

За прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину 1310 авиационных бомб. Также россияне выпустили более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он заявил, что значительная часть вражеских целей удалось сбить воинам ПВО, мобильных огневых групп и всех задействованных для защиты неба подразделений.

"Вчерашний российский удар по Харькову, к сожалению, унес жизни двух людей. Мои соболезнования родным и близким. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь. Спасибо нашим спасателям и медикам, ежедневно работающим ради наших людей", — написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия затягивает войну, и Украина предоставляет партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится.

"Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей. Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и продолжают поддержку. Стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение. Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в ночь на 30 марта российская армия запустила по Украине одну ракету, 111 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 35 — локационно потеряны.