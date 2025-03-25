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25 марта 2025, 18:30

На Донетчине россияне сбросили авиабомбу на детскую площадку: погибли 3-летняя девочка с мамой

25 марта 2025, 18:30
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фото: Донецкая областная прокуратура
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Вечером 25 марта российские террористы ударили авиационной бомбой по селу Куртовка Краматорского района. В результате вражеской атаки погибли женщина с ребенком, еще одна девочка получила ранения и переломы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, для атаки террористы использовали "ФАБ-250" из УМПК. В зоне поражения боеприпаса оказался частный сектор Куртовки. В момент удара на детской площадке находилась семья местных жителей.

"В результате обстрела от травм, несовместимых с жизнью, на месте погибли 36-летняя мать и ее дочь трех лет. Еще один — 15-летний ребенок погибшей женщины доставлен в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления РФ правоохранители приступили к расследованию.

Напомним, днем 24 марта российские войска ударили по центру Сум. В областной прокуратуре сообщали о 99 пострадавших. Известно, что среди них 23 ребенка. В результате обстрела повреждены здания, в частности дома и школа.

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