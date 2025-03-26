05:00  26 марта
Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: фото
03:50  26 марта
Ощутимо дорожает какао: что будет в Украине с шоколадом
01:40  26 марта
В Киеве суд оставил без изменений приговор мужчине, изнасиловавшему 8-летнюю падчерицу
UA | RU
UA | RU
26 марта 2025, 08:45

Массированные удары дронов по Днепропетровщине: разрушено предприятие и повреждены дома

26 марта 2025, 08:45
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

Вчера вечером и сегодня ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В Кривом Роге возникли пожары. Под огнем была и Никопольщина. В области активно работала ПВО

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, чрезвычайники оперативно потушили пожары в Кривом Роге.

"В городе изуродованы админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.

На Никопольщине под вражеские удары попали Никополь и Марганецкая община. Из-за российских обстрелов повреждены два многоквартирных дома и легковушка. Разрушения зафиксировали на одном из предприятий.

Сергей Лысак добавил, что над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 12 вражеских БпЛА.

Напомним, в ночь на 26 марта российские войска совершили массированную атаку ударных дронов на Кривой Рог Днепропетровской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты Днепропетровская область Кривой Рог БПЛА атака ПВО Лысак Сергей Петрович Никопольщина
В Николаевской области зенитчики уничтожили 7 "шахедов", — ОВА
26 марта 2025, 08:15
На Херсонщине из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских
26 марта 2025, 08:00
Оккупанты сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: есть разрушения
26 марта 2025, 07:50
Все новости »
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
В Луганской области ввели новый способ вручения повесток: что придумали оккупанты
26 марта 2025, 08:54
Пропавшую 16-летнюю девушку из Одессы нашли мертвой во Львовской области
26 марта 2025, 08:38
В Николаевской области зенитчики уничтожили 7 "шахедов", — ОВА
26 марта 2025, 08:15
На Херсонщине из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских
26 марта 2025, 08:00
Во Львовской области разоблачили международный наркотрафик: откуда поставляли контрабанду
26 марта 2025, 07:53
Оккупанты сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: есть разрушения
26 марта 2025, 07:50
В Сумской области ПВО сбила 5 ударных БпЛА
26 марта 2025, 07:35
Украинцы готовы воевать голыми руками, – директор ЦРУ
26 марта 2025, 07:33
В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
26 марта 2025, 07:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »