фото: Сергей Лысак

Вчера вечером и сегодня ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В Кривом Роге возникли пожары. Под огнем была и Никопольщина. В области активно работала ПВО

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, чрезвычайники оперативно потушили пожары в Кривом Роге.

"В городе изуродованы админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.

На Никопольщине под вражеские удары попали Никополь и Марганецкая община. Из-за российских обстрелов повреждены два многоквартирных дома и легковушка. Разрушения зафиксировали на одном из предприятий.

Сергей Лысак добавил, что над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 12 вражеских БпЛА.

Напомним, в ночь на 26 марта российские войска совершили массированную атаку ударных дронов на Кривой Рог Днепропетровской области.