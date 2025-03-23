На Донеччині окупанти вбили трьох людей та чотирьох поранили

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Минулої доби російські війська вбили трьох мешканців Покровська. Ще 4 людини в області за добу отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"За 22 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення загиблих налічується 3115 осіб, а поранених — 6866.

Загальна кількість постраждалих на Донеччині подана без урахування даних по Маріуполю та Волновасі.

Нагадаємо, в суботу, 22 березня, російські військові вдарили по Краматорську на Донеччині.

У ніч на 23 березня ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.