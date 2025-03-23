В Генштабе рассказали о новых потерях РФ: минус 1470 захватчиков
ВСУ за сутки уничтожили более 1400 россиян, сотни единиц техники, включая танки и артиллерию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие потери личного состава российских войск в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 903 480 человек.
В целом с начала войны Силы обороны ликвидировали:
- танков – 10412 (+9),
- боевых бронированных машин – 21636 (+27),
- артиллерийских систем – 25048 (+104),
- РСЗО - 1333 (+6) ,
- средств ПВО – 1116 (+5),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов - 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157),
- крылатые ракеты – 3121 (+0),
- кораблей/катеров - 28(+0),
- подлодок - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 41610 (+185),
- специальной техники – 3784 (+2).
Напомним, бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн. долларов.
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