В Генштабе рассказали о новых потерях РФ: минус 1470 захватчиков

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ВСУ за сутки уничтожили более 1400 россиян, сотни единиц техники, включая танки и артиллерию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие потери личного состава российских войск в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 903 480 человек.

В целом с начала войны Силы обороны ликвидировали:

танков – 10412 (+9),

боевых бронированных машин – 21636 (+27),

артиллерийских систем – 25048 (+104),

РСЗО - 1333 (+6) ,

средств ПВО – 1116 (+5),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов - 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157),

крылатые ракеты – 3121 (+0),

кораблей/катеров - 28(+0),

подлодок - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 41610 (+185),

специальной техники – 3784 (+2).

Напомним, бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн. долларов.