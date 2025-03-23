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23 марта 2025, 09:00

В Генштабе рассказали о новых потерях РФ: минус 1470 захватчиков

23 марта 2025, 09:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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ВСУ за сутки уничтожили более 1400 россиян, сотни единиц техники, включая танки и артиллерию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие потери личного состава российских войск в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 903 480 человек.

В целом с начала войны Силы обороны ликвидировали:

  • танков – 10412 (+9),
  • боевых бронированных машин – 21636 (+27),
  • артиллерийских систем – 25048 (+104),
  • РСЗО - 1333 (+6) ,
  • средств ПВО – 1116 (+5),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов - 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30495 (+157),
  • крылатые ракеты – 3121 (+0),
  • кораблей/катеров - 28(+0),
  • подлодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41610 (+185),
  • специальной техники – 3784 (+2).

Напомним, бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн. долларов.

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