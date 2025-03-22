Россияне обстреляли Краматорск: что известно
В субботу, 22 марта, российские военные ударили по Краматорску в Донецкой области
Об этом сообщил начальник МВА Краматорска Александр Гончаренко, передает RegioNews.
Под прицелом оккупантов оказался частный сектор.
Последствия вражеского обстрела устанавливаются.
Напомним, 22 марта россияне обстреляли из артиллерии Никополь. Повреждены два предприятия. Получили ранения двое мужчин.
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