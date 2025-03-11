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11 марта 2025, 09:01

В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек

11 марта 2025, 09:01
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В течение 10 марта российские оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, гараж и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек.

Глава ОВА отметил, что во время ночной дроновой атаки силы ПВО уничтожили над территорией области два Shahed-131/136.

Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили ракету и 79 дронов, еще 35 БпЛА – локационно потеряны.

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