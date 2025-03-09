Фото: прокуратура

Россияне в очередной раз обстреляли Донбасс. В результате атаки пострадали местные жители

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

8 марта в 21:54 российские войска атаковали Дружковку. Предварительно для обстрела россияне использовали "УМПБ Д-30 СН". Целью неприятеля стал жилой дом.

В результате вражеской атаки, шесть женщин и пятеро мужчин получили ранения, когда находились прямо в своих домах. Среди пострадавших – 15-летняя девочка. В частности, повредили многоквартирные дома и кафе.

"Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры по документированию циничной атаки оккупантов на мирное население", - сообщили правоохранители.

Напомним, в ночь на 9 марта россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки загорелся жилой дом. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.