Россияне сбросили авиабомбу на Славянск: ранены 6 гражданских, среди них – дети
Поздно вечером 6 марта российские войска сбросили авиабомбу на Славянск Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, повреждены частные дома и автомобили
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
По материалам следствия, войска РФ ударили по частному сектору Славянска в 22:25, когда мирные жители находились в своих домах. Предварительно, враг применил против гражданских "ФАБ-250" с модулем УМПК.
"Телесные повреждения получили супружеская пара в возрасте 24 и 27 лет и их 4-летняя дочь. Также пострадали 30-летняя мать с 3-летней девочкой. Кроме того, ранен еще один пенсионер в возрасте 70 лет", – говорится в сообщении.
У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Потерпевших госпитализировали в больницу. Из-за вражеского авиаудара в городе повреждены 28 частных домов и пять легковых автомобилей.
По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к расследованию.
Напомним, 6 марта российская авиация нанесла авиаудар по Краматорску Донецкой области. Из-за атаки начался пожар, ранены двое гражданских.