Армия РФ ударила по Глухову КАБом: ранен мужчина
Утром 26 февраля российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по городу Глухов Сумской области
Об этом в комментарии "Суспильному" сообщила глава Глуховской общины Надежда Вайло, передает RegioNews.
По ее словам, вероятно, россияне нанесли удар по городу управляемой авиабомбой.
О взрывах в Глухове 26 февраля местные жители сообщали около 10.00.
В результате утренних обстрелов Глухов ранен мужчина. Это Глухов.City подтвердила директор городской больницы Валентина Барахович. Пострадавший сейчас в операционной. Мужчине оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, в городе повреждены административные здания и дома глуховчан. Враг гнал по промзоне.
Напомним, в Национальной полиции рассказали, что российские оккупанты начали использовать новый тип беспилотников для ударов по Сумам.
Ранее мы сообщали, что армия РФ в течение вторника, 25 февраля, 79 раз обстреляли по разным видам оружия приграничные территории и населенные пункты Сумской области – всего прогремели 148 взрывов.