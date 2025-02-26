Армия РФ ударила по Глухову КАБом: ранен мужчина

фото: Глухов.City

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщила глава Глуховской общины Надежда Вайло, передает RegioNews.

По ее словам, вероятно, россияне нанесли удар по городу управляемой авиабомбой.

О взрывах в Глухове 26 февраля местные жители сообщали около 10.00.

В результате утренних обстрелов Глухов ранен мужчина. Это Глухов.City подтвердила директор городской больницы Валентина Барахович. Пострадавший сейчас в операционной. Мужчине оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в городе повреждены административные здания и дома глуховчан. Враг гнал по промзоне.

Напомним, в Национальной полиции рассказали, что российские оккупанты начали использовать новый тип беспилотников для ударов по Сумам.

Ранее мы сообщали, что армия РФ в течение вторника, 25 февраля, 79 раз обстреляли по разным видам оружия приграничные территории и населенные пункты Сумской области – всего прогремели 148 взрывов.