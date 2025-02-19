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19 февраля 2025, 18:56

Стало известно, сколько детей остается в зоне активных боевых действий в Донецкой области

19 февраля 2025, 18:56
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фото: иллюстративное
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В населенных пунктах Донецкой области, отнесенных к зоне активных боевых действий, проживают более двухсот детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщили в Донецкой ОГА, передает RegioNews со ссылкой на корреспондента Укринформа.

В частности, в 16 общинах, которые сегодня признаны территориями активных боевых действий, сейчас находится 42 285 человек, из них 218 детей.

Все эти дети живут в населенных пунктах Лиманской территориальной общины.

Напомним, Донецкая область находится под постоянными обстрелами российских войск, почти каждый день армия РФ убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты.

Как сообщалось, в Харьковской области задержали информаторов, корректировавших удары россиян. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Донецкая область дети эвакуация война
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