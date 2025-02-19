Стало известно, сколько детей остается в зоне активных боевых действий в Донецкой области
В населенных пунктах Донецкой области, отнесенных к зоне активных боевых действий, проживают более двухсот детей
Об этом на онлайн-брифинге сообщили в Донецкой ОГА, передает RegioNews со ссылкой на корреспондента Укринформа.
В частности, в 16 общинах, которые сегодня признаны территориями активных боевых действий, сейчас находится 42 285 человек, из них 218 детей.
Все эти дети живут в населенных пунктах Лиманской территориальной общины.
Напомним, Донецкая область находится под постоянными обстрелами российских войск, почти каждый день армия РФ убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты.
Как сообщалось, в Харьковской области задержали информаторов, корректировавших удары россиян. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.