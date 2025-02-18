РФ сбросила управляемую авиабомбу по центру Золочева в Харьковской области

фото: Харьковская ОВА

Россияне обстреляли поселок Золочев в Харьковской области. Во вторник, 18 февраля, в 05:00 российская армия нанесла удар управляемой авиационной бомбой по административным зданиям

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате попадания разрушено здание соцзащиты. Повреждены административные здания и многоквартирный двухэтажный дом.

К счастью, люди ранений не получили.

Кроме того, в Изюмском районе в с. Гороховатка в результате обстрела из РСЗО разрушены два хозяйственных сооружения.

Также Синегубов сообщил, что на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосинового.

Из Купянского и Боровского направлений эвакуированы 29 человек.

Напомним, в ночь на 18 февраля российская армия атаковала Украину 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Силы ПВО сбили 103 дрона, еще 67 – локационно потеряны.