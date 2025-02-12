Над Киевом ПВО сбила 6 баллистических ракет "Искандер-М": новые данные о жертве и пострадавших

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Во время вражеской атаки 12 февраля расчеты ПВО уничтожили над столицей шесть российских баллистических ракет "Искандер-М". Из-за обстрелов погиб мужчина, среди четырех пострадавших есть ребенок

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Из-за ракетных ударов зафиксированы повреждения жилых домов, офисного здания и нежилой инфраструктуры в Голосеевском, Святошинском, Оболонском, Днепровском и Печерском районах столицы.

"К сожалению, в результате вражеской атаки погиб киевлянин 1985 года рождения. Также четверо жителей столицы получили ранения. Среди них 9-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами.

В воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.

В сети появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент ракетного удара по Оболонскому району Киева.

Также сообщалось, что в Оболонском районе Киева после ракетного удара утром 12 февраля образовалась большая воронка.