В Генштабе посчитали потери россиян: данные на 6 февраля
За сутки с 5 на 6 февраля русские войска потеряли на фронте 1240 солдат
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Также украинские воины уничтожили 18 танков, 46 артсистем и 83 беспилотника.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 845 310 (+1240) человек ликвидировано;
- танков – 9965 (+18) ед.;
- боевых бронированных машин – 20 737 (+16) ед.;
- артиллерийских систем – 22 753 (+46) ед.;
- РСЗО – 1271 (+2) ед.;
- средства ПВО – 1055 (+2) ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 331 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 185 (+83) ед;
- крылатых ракет – 3054 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 211 (+133) ед;
- специальной техники – 3737 (+2) ед.
Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ современные беспилотные авиационные комплексы "ZEUS" и "HADES" украинского производства.
Также недавно на вооружение ВСУ поступил беспилотный авиакомплекс "Poseidon".
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