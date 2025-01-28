Спасатели показали последствия удара россиян по Донетчине
В понедельник, 27 января, российские оккупанты нанесли прицельный удар по городу Родинское в Донецкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В результате обстрела погибли два человека. Повреждены три дома и предприятие.
Возник пожар. Спасатели потушили его.
Напомним, ранее сообщалось, что по Родинскому российская армия ударила дроном и артиллерией.
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