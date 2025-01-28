В Украине появится первый почтовый банк: решение Кабмина

фото: telegram/Денис Шмигаль

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" получит акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам. Соответствующее решение сегодня, 28 января, принял Кабмин. Таким образом, в Украине создадут почтовый банк

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Отмечается, что это позволит пользоваться банковскими услугами украинцам, проживающим в местах, где не развита сеть банковских филиалов.

"Укрпочта" имеет отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности", - подчеркнул Шмигаль.

Он также добавил, что этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих 3-4 лет, правда, не уточнил, за счет чего именно.

Ранее, в 2024 году гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский уже анонсировал разработку постановления о передаче "Укрпочте" банку PINBank.

Справка

PINbank был основан в 1997 году.

По состоянию на конец сентября 2023 года, этот банк занимал 57 место среди 63 банков Украины по объему общих активов, которые составляли 482 миллиона гривен.

О национализации PINbank стало изветсно в начале 2024 года.

Сам Гинер попал под санкции СНБО 19 октября 2022 года.