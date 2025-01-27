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27 января 2025, 14:10

В ВСУ посчитали потери российских оккупантов за неделю

27 января 2025, 14:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 19 по 26 января, Силы обороны Украины уничтожили около 11 450 российских оккупантов, а также 1845 единиц вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

  • 57 танков;
  • 137 боевых бронированных машин;
  • 268 артиллерийских систем;
  • одну РСЗО;
  • четыре установки ПВО;
  • 723 единицы автотехники;
  • 15 единиц спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили по меньшей мере 2 вражеских ракеты и 638 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, в ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили одни из ключевых российских объектов, задействованных в обеспечении оккупационной армии РФ - завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске, а также производственные мощности "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и нефтеперекачивающие станции "Рязань".

РФ война оккупанты ВСУ потери россиян Александр Павлюк
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