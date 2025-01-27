В ВСУ посчитали потери российских оккупантов за неделю
За прошедшую неделю, с 19 по 26 января, Силы обороны Украины уничтожили около 11 450 российских оккупантов, а также 1845 единиц вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
- 57 танков;
- 137 боевых бронированных машин;
- 268 артиллерийских систем;
- одну РСЗО;
- четыре установки ПВО;
- 723 единицы автотехники;
- 15 единиц спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили по меньшей мере 2 вражеских ракеты и 638 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, в ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили одни из ключевых российских объектов, задействованных в обеспечении оккупационной армии РФ - завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске, а также производственные мощности "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и нефтеперекачивающие станции "Рязань".