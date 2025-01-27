Заявление Буданова об угрозе существования Украины вырвали из контекста, – нардеп

фото: gur.gov.ua

Заявление главы ГУР Кирилла Буданова на закрытой встрече в Раде о якобы необходимости переговоров к лету, чтобы не допустить процессы, угрожающие существованию Украины – вырвано из контекста

Об этом заявил в эфире "КИЕВ24" народный депутат Олег Дунда, информирует RegioNews.

"Заявление Буданова о якобы необходимости переговоров к лету – вырвано из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и более того – для чего. Надо учесть, что те ссылки, на Кирилла Буданова – это ссылка на очень специфический институт (ГУР, – ред.). Мы не знаем, по каким причинам и с какой целью делаются эти заявления и используются заявления из этого института, не понимая, что там происходит", – сказал Дунда.

Нардеп также призвал к проведению расследования, чтобы понять, кто распространил эту информацию с закрытого заседания в СМИ, когда это запрещено. Он подчеркнул, что комментировать столь специфические институты – это вмешательство в вопрос национальной безопасности Украины.

"Это большой вопрос к расследованию – кто сделал эту утечку, для чего он это сделал и как он будет за это отвечать", – заявил Дунда.

Нардеп Алексей Гончаренко также отреагировал на материал "УП". Он отметил, что Буданов не говорил ничего подобного.

"По встрече в Раде, на которой Буданов сказал, о том, что Украины может не стать. Он так не говорил. Он сказал, что если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы", – написал Гочаренко.

Напомним, фразу Буданова "об угрозе существования Украины" привела "Украинская правда" со ссылкой на неназванного депутата, участвовавшего во встрече.