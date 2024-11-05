Россияне уничтожили в Мариуполе монументальные мозаичные панно художников Баранника и Фатхи

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Во временно захваченном Мариуполе россияне уничтожили монументальные мозаичные панно, авторами которых являются художники Сергей Баранник и Ахмет Фатхи

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на журналиста и исследователя мариупольских мозаик Ивана Станиславского, передает RegioNews.

"В оккупированном городе уничтожена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений) авторства Сергея Баранника и Ахмета Фатхи", – говорится в сообщении.

Панно были созданы в актовом зале школы №7 в 1990 году.

"Это были отличные и немногочисленные примеры интервенции авангардистов в монументальное искусство. Сейчас в актовом зале голые белые стены", – отметил Станиславский.

В городской администрации напомнили, что россияне уничтожили в Мариуполе десятки мозаичных панно. Это, в частности, произведения Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили заповедник "Каменные Могилы" вблизи села Назаровка под Мариуполем.