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13 січня 2025, 13:53

На компенсаційне житло чекають понад 5 тисяч жителів окупованого Маріуполя

13 січня 2025, 13:53
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фото: Маріупольська міська рада
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У захопленому російськими військами Маріуполі понад 5 тисяч сімей очікують від окупаційної влади обіцяне компенсаційне житло

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради з посиланням на окупаційні засоби масової інформації, інформує RegioNews.

Втім, у Маріупольській міській раді зазначають, що ця цифра, скоріш за все, є заниженою, адже кількість постраждалих може бути значно більшою. Як розповіли у мерії, окупанти не планують будувати нові будинки на заміну зруйнованим.

Натомість представники так званої нової "влади" заявили про передачу людям так званих "безхазяйних квартир" – тобто, нерухомості, конфіскованої у маріупольців, які були змушені покинути місто. Про це маріупольцям Лівобережного району повідомив очільник окупаційної "адміністрації" Ігор Овсієнко.

Зокрема, під час зустрічі з обуреними маріупольцями, які вже три роки очікують на житло, він пообіцяв, що квартири, які нібито перебувають у "муніципальної власності", передадуть людям та навіть відремонтують.

Коли присутні висловили побоювання щодо повернення законних власників квартир, Овсієнко запевнив, що питання вирішуватиме "муніципалітет", а нові мешканці нібито можуть не хвилюватися. Однак гарантії залишилися розмитими.

Нагадаємо, серед тих осіб, які стали переселенцями на початку повномасштабної війни, на окуповані території повернулися близько 150 тисяч людей. Зокрема, значна їх кількість повернулися в окупований Маріуполь.

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