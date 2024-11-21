Из еще одного населенного пункта в Сумской области объявили эвакуацию

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Из Краснополья в Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения. Жителей планируют вывезти в более безопасные районы

Об этом сообщили в Краснопольском поселковом совете, передает RegioNews.

Предварительно это будет временная эвакуация населения, отметили в поселковом совете. Все желающие эвакуироваться смогут обратиться в Краснопольский поселковый совет по адресу: Краснополье, ул. Мезеневская, 2, каб. №12 для предварительной записи.

Для получения статуса эвакуированного, поселения, получения помощи и т.д. необходимо будет оформить справку об эвакуации по адресу: Сумы, ул. Ильинская, 7.

В случае отказа от эвакуации необходимо обратиться в Краснопольский поселковый совет и оформить письменный отказ.

Напомним, в октябре на Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из более чем 100 населенных пунктов.