В Москве ликвидировали разработчика крылатых ракет X-59/X-69, – СМИ

фото: Михаил Шатский/росСМИ

В Москве был ликвидирован Михаил Шатский – заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела программного обеспечения. Он отвечал за модернизацию ракет X-59 до версии X-69, которые используются для атак на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

О смерти Шатского первым сообщил российский журналист Александр Невзоров. По его информации, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредоносный преступник-заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский", – отметил Невзоров в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Шатский занимался модернизацией ракет X-59 до X-69, внедрял новые беспилотники и был причастен к гибели тысяч невинных украинцев.

Эту информацию подтвердили источники РБК-Украина в Силах обороны Украины, которые также отметили, что это была операция ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции оккупантов. Операция прошла в Крыму 29 ноября.