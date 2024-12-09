Россияне ударили по северу Донецкой области: погибла женщина, 4 гражданских ранены

Иллюстративное фото: Нацполиция

Российские войска сегодня, 9 декабря, обстреляли город Константиновка и село Старая Николаевка Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, четверо ранены

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Он уточнил, что в Старой Николаевке Ильиновской общины Краматорского района россияне убили 91-летнюю женщину. Также из-за обстрелов пострадали два человека, повреждены магазин и три автомобиля.

"В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома, многоэтажка, 2 админздания, 2 магазина, 2 нежилых помещения и 2 инфраструктурных объекта", — сообщил Вадим Филашкин.

Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.

Напомним, утром 9 декабря оккупационные войска РФ обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области. В результате атаки погиб работник станции Владимир Киляров, еще два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что 8 декабря российские оккупационные войска нанесли 2218 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов ранен мирный житель.