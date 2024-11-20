Из-за бомбардировок Донецкой области пострадали трое мирных жителей
За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 2722 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали трое гражданских
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Мирноград, Торецк, поселки Новоэкономическое, Райгородок, Удачное, а также села Закитное, Николаевка, Старая Николаевка и Стенки.
Российские захватчики повредили 18 гражданских объектов, из них — 14 жилых домов.
"Мирноград оккупанты обстреляли из артиллерии — ранили гражданского, — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что в течение 19 ноября:
- На Николаевку РФ сбросила бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК — ранен гражданский, разрушения получили три частных дома.
- В Старой Николаевке в результате попадания бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК травмирован человек, повреждены восемь частных домов.
- По Закитному враг нанес авиаудар двумя бомбами "ФАБ-250" — повредил частный дом и учебное заведение.
- В Стенках поврежден дом, в Новоэкономическом — объект инфраструктуры.
- В Удачном российский дрон повредил частный дом и хозяйственное сооружение.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, 19 ноября российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки погиб местный житель.