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20 ноября 2024, 16:20

Из-за бомбардировок Донецкой области пострадали трое мирных жителей

20 ноября 2024, 16:20
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 2722 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали трое гражданских

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Мирноград, Торецк, поселки Новоэкономическое, Райгородок, Удачное, а также села Закитное, Николаевка, Старая Николаевка и Стенки.

Российские захватчики повредили 18 гражданских объектов, из них — 14 жилых домов.

"Мирноград оккупанты обстреляли из артиллерии — ранили гражданского, — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что в течение 19 ноября:

  • На Николаевку РФ сбросила бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК — ранен гражданский, разрушения получили три частных дома.
  • В Старой Николаевке в результате попадания бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК травмирован человек, повреждены восемь частных домов.
  • По Закитному враг нанес авиаудар двумя бомбами "ФАБ-250" — повредил частный дом и учебное заведение.
  • В Стенках поврежден дом, в Новоэкономическом — объект инфраструктуры.
  • В Удачном российский дрон повредил частный дом и хозяйственное сооружение.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, 19 ноября российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки погиб местный житель.

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