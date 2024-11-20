Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии: пострадал гражданский
Сегодня днем, 20 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате вражеского обстрела ранен мирный житель
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, российские оккупанты ударили по Купянску из артиллерии около 12:40.
"Получил ранения 35-летний мужчина. В городе повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Напомним, вчера в результате обстрелов города Купянск на Харьковщине пострадали четыре человека. Россияне ударили по городу реактивными системами залпового огня "Град".