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20 ноября 2024, 15:36

Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии: пострадал гражданский

20 ноября 2024, 15:36
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Сегодня днем, 20 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате вражеского обстрела ранен мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, российские оккупанты ударили по Купянску из артиллерии около 12:40.

"Получил ранения 35-летний мужчина. В городе повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, вчера в результате обстрелов города Купянск на Харьковщине пострадали четыре человека. Россияне ударили по городу реактивными системами залпового огня "Град".

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