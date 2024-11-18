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18 ноября 2024, 15:27

Зеленский посетил Покровск в Донецкой области

18 ноября 2024, 15:27
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фото: Офис Президента Украины
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В понедельник, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, обороняющей Покровск Донецкой области

Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.

Глава государства заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука о ситуации в полосе ответственности и ситуации безопасности в Покровске.

Владимир Зеленский также заслушал доклад командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко об общей ситуации в зоне ответственности его группировки войск и деталях обороны Курахового и других ключевых направлений.

Президент пообщался с сержантами защищающих Донетчину бригад и поздравил их с Днем сержанта.

"Хочу поздравить вас лично здесь, в Покровске. Напряженное направление. Я знаю, что только благодаря вашей крепости Восток не оккупирован тотально Российской Федерацией. Враг каждый день получает ответ от вас, от ваших собратьев. Прошу пересказать им от меня, от всего народа Украины огромную благодарность", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил защитников и защитниц государственными наградами. В частности, вручил награду "Крест боевых заслуг" четырем воинам. Ее получили:

  • младший сержант Виталий Гавриленко;
  • главный сержант Андрей Гринь;
  • сержант Артур Маскевич;
  • сержант Константин Плосконос.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 990 российских оккупантов , а также 1 731 единицу вооружения и военной техники захватчиков.

война Донецкая область Покровск награды офицер Зеленский Владимир
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