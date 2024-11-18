К использованию в ВСУ допустили FPV-комплекс "Вихрь", – Минобороны
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
FPV-дроны этого комплекса имеют несколько размерных конфигураций. Для управления дронами пилот использует специальный пульт, FPV-очки и оборудование для приема-передачи сигнала.
Коптеры скоростные, могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль. С помощью этих FPV можно поражать и живую силу оккупантов в окопах и блиндажах.
Отмечается, что производители могут оборудовать дроны дополнительным оборудованием для выполнения более широкого круга задач.
Напомним, ранее Минобороны допустило к использованию в ВСУ отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA, а также беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан".