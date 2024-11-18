фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

FPV-дроны этого комплекса имеют несколько размерных конфигураций. Для управления дронами пилот использует специальный пульт, FPV-очки и оборудование для приема-передачи сигнала.

Коптеры скоростные, могут без проблем догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль. С помощью этих FPV можно поражать и живую силу оккупантов в окопах и блиндажах.

Отмечается, что производители могут оборудовать дроны дополнительным оборудованием для выполнения более широкого круга задач.

Напомним, ранее Минобороны допустило к использованию в ВСУ отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA, а также беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан".