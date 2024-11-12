В Донецкой ОВА рассказали о последствиях повреждения дамбы Кураховского водохранилища

фото: российские СМИ

В результате повреждения плотины Кураховского водохранилища подтопления жилья не зафиксировано, однако вылился большой объем воды

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , RegioNews .

Глава ОВА отметил, что на сегодня, 12 ноября, из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды.

"К счастью, села на реке Волчьей не затоплены", – добавил он.

Власти региона продолжают следить за ситуацией.

Напомним, 11 ноября российские войска обстреляли Курахово в Донецкой области, в результате была частично разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Также ранее в СМИ появилось видео момента взрыва на Кураховской дамбе.