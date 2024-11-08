В боях на фронте принимают участие 10% полицейских, - министр МВД
Боевые задания на фронте выполняют 10% личного состава Национальной полиции Украины
Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в интервью Общественному, передает RegioNews.
"В боях на фронте принимают участие 10% полицейских. Еще 25% полицейских (приблизительно четверть личного состава Нацполиции) непосредственно несут службу в регионах, где проводятся боевые действия. Это Запорожская, Донецкая, Харьковская, Херсонская и Сумская области", - говорится в сообщении.
Министр МВД добавил, что командование ВСУ привлекает стрелковые подразделения Нацполиции для выполнения различных задач в интересах Сил обороны.
Кроме того, по его словам, часть личного состава правоохранителей, находящихся в тыловых областях на ротационной основе, периодически вовлекается в выполнение боевых задач, включая разминирование территорий.
Напомним, ранее Игорь Клименко заявлял, что "полицейские не могут воевать на фронте, потому что не обучены".