За 2024 год Силы обороны поразили более 3 тысяч российских танков

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили и подвели 3 179 танков РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что в танковом батальоне - 31 танк. Соответственно, за 10 месяцев текущего года украинские защитники вывели из строя условно 102 танковых батальона окупантов.

Своеобразным "днем танкиста" для россиян в этом году стало 12 мая. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские подразделения в сутки поразили 31 танк окупантов. В течение одних суток армия РФ потеряла уничтоженными и подбитыми целый танковый батальон.

"Такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее 9 млрд долларов США. Это приблизительная сумма, основанная на подсчетах по средним мировым ценам на этот тип вооружения (по информации из открытых источников)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ показали, как на Восточном направлении украинские защитники точным ударом дрона-камикадзе уничтожили лучший российский танк — новейший Т-90 "Прорыв".