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06 ноября 2024, 15:32

На Донетчине остановили незаконную добычу угля более чем на миллиард гривен

06 ноября 2024, 15:32
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фото: ГБР
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Правоохранители пресекли незаконную добычу угля на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровская в поселке Курицыно Краматорского района

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля получило одно из частных обществ в 2021 году, однако так и не приступило к соответствующим работам. Этим воспользовалась группа дельцов, фактически объединившаяся в преступную организацию.
Кроме инициатора, в ее состав входило 8 человек, которые занимались техническим обеспечением добычи угля, охраной территории, контролем работы шахтеров, ведения учета и реализации незаконно добытого угля.

Без разрешительных документов они осуществляли добычу угля на глубине около 80 метров. Для этого даже переделали старый недействующий вентиляционный канал Свято-Покровской шахты в ствол для спуска под землю для шахтеров.

Также организатор незаконного бизнеса договорился с председателем местной территориальной громады, который помог захватить земельный участок, на котором они добывали уголь, подделав документы о передаче его в аренду подконтрольному организатору предприятию. Кроме того, руководитель местной громады прикрывал незаконную деятельность на захваченном земельном участке.

За период с декабря 2021 года по настоящее время группа нанесла ущерб государству минимум на миллиард гривен. Полная сумма нанесенного ущерба еще устанавливается.

Правоохранители 4 ноября задержали организатора и 8 участников организации. Им объявили подозрения.

Решается вопрос об объявлении председателя общины в розыск, пока он находится за границей.

Злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция расследует незаконную добычу глины в Кременчугском районе Полтавской области.

ГБР уголь Донецкая область добыча
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