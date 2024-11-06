В Краматорске задержали бывшую милиционерку, работавшую на спецслужбы РФ

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Служба безопасности задержала еще одного агента РФ в Донецкой области. Злоумышленница передавала россиянам данные о локациях Сил обороны и ожидала оккупации Краматорска.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фигуранткой оказалась местная пенсионерка, бывшая сотрудница расформированной милиции. Контактировала с российскими кураторами из-за связного – своего давнего знакомого, с которым раньше работала в милиции. Он еще в 2014 году пошел на службу в армию россиян.

В СБУ отмечают, что злоумышленница по заданию россиян собирала координаты реактивной артиллерии ВСУ, а также поставляемые на передовую маршруты движения автоцистерн с топливом.

Для сбора информации женщина объезжала местность на своем автомобиле и снимала военные объекты. Ее задержали и сообщили о подозрении в госизмене. Женщине грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве задержали 16-летнего студента техникума, совершившего поджоги трех отделений Укрпочты.