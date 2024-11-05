фото: СБУ

СБУ задержала действующего агента ФСБ в Николаеве и Одессе. Он готовил координаты для ракетно-дроновых ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевщины, попавший в поле зрения оккупантов во время своих поездок в Россию еще до полномасштабной войны.

После начала полномасштабного вторжения на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил ему сотрудничество. В обмен на помощь рашистам мужчине пообещали "эвакуацию" в Россию с последующим решением его материальных вопросов.

По указанию российского спецслужбиста агент разведывал локации Сил обороны, по которым рашисты планировали нанести воздушные удары с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракетного вооружения.

Также предатель проводил разведку на местах "прилетов", чтобы проинформировать ФСБ о последствиях вражеских атак.

Чтобы расширить разведывательные возможности ФСБ и получать дополнительные разведданные, фигурант подыскивал "кандидатов" в новые агенты РФ. Для этого он пытался "втемную" использовать своих знакомых – бывших правоохранителей, у которых во время бытовых разговоров расспрашивал о настроениях действующих сотрудников.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства. При обысках у него изъяли сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами.

Фигуранту объявили подозрение. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала российского агента,мобилизовавшегося в ряды ВСУ, чтобы корректировать удары оккупантов по украинскому войску. Предателю грозит пожизненное заключение.