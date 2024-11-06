У Краматорську затримали колишню міліціонерку, яка працювала на спецслужби РФ

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Служба безпеки затримала ще одну агентку РФ у Донецькій області. Зловмисниця передавала росіянам дані про локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Контактувала з російськими кураторами через зв'язкового - свого давнього знайомого, з яким раніше працювала у міліції. Він ще у 2014 році пішов на службу до армії росіян.

В СБУ зазначають, що зловмисниця за завданням росіян збирала координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову.

Для збору інформації жінка об’їжджала місцевість на своєму авто та знімала військові об’єкти. Її затримали та повідомили про підозру у держзраді. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві затримали 16-річного студента технікуму, який здійснив підпали трьох відділень Укрпошти.