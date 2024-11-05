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05 ноября 2024, 19:27

Суд вынес приговор трем предателям, наводившим российские удары по Ивано-Франковской области

05 ноября 2024, 19:27
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фото: СБУ
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Трое российских агентов приговорены к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Они корректировали ракетные удары россиян по аэродрому в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, сотрудники СБУ задержали злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны.

Приспешниками агрессора оказались трое жителей из Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году.

Агенты действовали в составе группы и "замыкались" на нескольких российских кураторов, с которыми коммуникировали из-за анонимных чатов популярного мессенджера. По указанию оккупантов фигуранты должны были подготовить данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки "отчитываться" о ее последствиях.

Для выполнения враждебной задачи агент из Харькова действовал под видом "тревел-блогера", который с помощью дрона делал видео панорамный вид стратегического объекта и выкладывал отснятые файлы в Instagram.

Еще одна агентка - жительница Киева, накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов. Получившуюся информацию она предоставляла третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.

24 февраля 2022 г. агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали предателей, когда они готовились к "эвакуации" через западную границу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове будут судить местную жительницу, которая, по данным следствия, корректировала удары армии РФ и передавала данные о расположении личного состава и вооружении украинских военных.

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