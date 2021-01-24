Умер старший брат миллионера Рината Ахметова

Игорю Ахметову было 59 лет

Игорю Ахметову было 59 лет

Фото: ФК "Шахтер"

Соболезнования семье Ахметова разместили на сайте футбольного клуба "Шахтер", пишет RegioNews.

Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный" Шахтер ". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК" Шахтер ", - говорится в сообщении.

О причине смерти Игоря Ахметова пока ничего не известно. Сам Ринат Ахметов тоже не делал заявлений относительно произошедшего.

Напомним, сегодня исполняется 40 дней со дня смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. В Харькове память Кернеса почтят автомобильным флешмобом.