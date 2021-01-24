Помер старший брат мільйонера Ріната Ахметова
Ігорю Ахметову було 59 років
Ігорю Ахметову було 59 років
На 60-му році життя помер Ігор Ахметов, старший брат бізнесмена – мільйонера Ріната Ахметова.
Співчуття родині Ахметова розмістили на сайті футбольного клубу "Шахтар", пише RegioNews.
Усі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний" Шахтар ". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всієї сім'ї ФК" Шахтар ", - йдеться в повідомленні.
Про причину смерті Ігоря Ахметова наразі нічого не відомо. Сам Рінат Ахметов теж не робив заяв щодо події.
Нагадаємо, сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова Геннадія Кернеса. У Харкові пам'ять Кернеса вшанують автомобільним флешмобом.
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