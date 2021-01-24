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24 січня 2021, 16:07 29

Помер старший брат мільйонера Ріната Ахметова

24 січня 2021, 16:07 29
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Ігорю Ахметову було 59 років
Ігорю Ахметову було 59 років
Фото: ФК "Шахтар"
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На 60-му році життя помер Ігор Ахметов, старший брат бізнесмена – мільйонера Ріната Ахметова.

Співчуття родині Ахметова розмістили на сайті футбольного клубу "Шахтар", пише RegioNews.

Усі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний" Шахтар ". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всієї сім'ї ФК" Шахтар ", - йдеться в повідомленні.

Про причину смерті Ігоря Ахметова наразі нічого не відомо. Сам Рінат Ахметов теж не робив заяв щодо події.

Нагадаємо, сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова Геннадія Кернеса. У Харкові пам'ять Кернеса вшанують автомобільним флешмобом.

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