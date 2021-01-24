Помер старший брат мільйонера Ріната Ахметова

Ігорю Ахметову було 59 років

Ігорю Ахметову було 59 років

Фото: ФК "Шахтар"

На 60-му році життя помер Ігор Ахметов, старший брат бізнесмена – мільйонера Ріната Ахметова.

Співчуття родині Ахметова розмістили на сайті футбольного клубу "Шахтар", пише RegioNews.

Усі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний" Шахтар ". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всієї сім'ї ФК" Шахтар ", - йдеться в повідомленні.

Про причину смерті Ігоря Ахметова наразі нічого не відомо. Сам Рінат Ахметов теж не робив заяв щодо події.

Нагадаємо, сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті мера Харкова Геннадія Кернеса. У Харкові пам'ять Кернеса вшанують автомобільним флешмобом.