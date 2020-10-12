Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку

Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет

Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 12 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, противник совершил несколько неприцельних выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС сегодня разминирован почти 5,5 га территории и передано на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Восстановительные работы в течение прошлого дня не проводились.

Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС.