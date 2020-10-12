19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 18:53 1

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку

12 октября 2020, 18:53 1
Читайте також українською мовою
Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет
Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток, 12 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, противник совершил несколько неприцельних выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС сегодня разминирован почти 5,5 га территории и передано на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Восстановительные работы в течение прошлого дня не проводились.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 12 октября 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС.

Донбасс ООС минирование обстрел Авдеевка штаб ГСЧС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Мукачево горела лыжная фабрика: подробности
12 октября 2020, 11:23
Война на Донбассе: Зеленский рассказал, в каком случае сложит полномочия президента
12 октября 2020, 09:49
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС
12 октября 2020, 08:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »