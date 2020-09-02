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02 сентября 2020, 18:37 2

Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье

02 сентября 2020, 18:37 2
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Фото: 24 канал
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Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены "в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости строительства жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч грн.

Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

Отмечается, что пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет будут проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате указанной ЧС.

Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.

Напомним, сегодня также Кабмин утвердил стратегию реформирования госбанков.

Кабмин Донбасс РФ война бюджетные деньги компенсация Дом
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