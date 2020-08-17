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17 августа 2020, 20:26 1

Юлии Кузьменко завтра вручат обвинительный акт по делу Шеремета

17 августа 2020, 20:26 1
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Ее ждут в Нацполиции в 14.00
Ее ждут в Нацполиции в 14.00
Фото: Facebook
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Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко сообщила, что ей 18 августа вручат обвинительный акт.

Об этом сама Юлия Кузьменко написала на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, которые, видимо, последние 8 месяцев, глядя на все это, чувствуют себя свободно и уверенно. Вместо них отвечают назначенные новой властью со старыми лицами. Завтра получим обвинительный акт. Дело Шеремета только начинается", - написала Кузьменко.

Она также выложила скрин повестки, в которой указано, что Кузьменко нужно прибыть на 14:00 18 августа в Главное следственное управление Нацполиции для получения копии обвинительного акта и копии реестра материалов досудебного расследования.

Порадую настоящих убийц Павла Шеремета, видимо последние 8 месяцев, глядя на все это, чувствуют себя свободно и...

Опубликовано Julia Kiyan Kuzmenko Понедельник, 17 августа 2020 г.

Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест 11 августа. До этого она 8 месяцев провела в СИЗО.

подозрение Павел Шеремет Юлия Кузьменко убийство Нацполиция
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