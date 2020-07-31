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31 июля 2020, 12:46

Более 20 жителей ОРДЛО ночуют на автобусной остановке возле КПВВ "Новотроицкое"

31 июля 2020, 12:46
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Боевики не пропускают жителей домой
Боевики не пропускают жителей домой
Фото: ТСН
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На КПВВ "Новотроицкое" более 20 жителей оккупированных территорий не могут попасть домой и живут прямо на автобусной остановке, которую называют "Караван".

Как передает RegioNews, об этом сообщает "ТСН".

Данных жителей не пускают домой боевики - по их словам, причина в том, что в Донецке много людей в больницах и им просто не будет, где пройти обсервацию. Они приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки.

Из удобств доступных жителям оккупированных территорий - туалет и вода в бочках, моются на ближайшей речке или из бутылок, в которых воду греют на солнце.

Так, в ночь на 31 июля в такой обстановке вынуждены были ночевать 18 человек - они все имеют прописку на территории ОРДЛО. В одной палатке ночуют и женщины, и мужчины.

Отмечается, что наибольшее количество людей, которые ночевали на остановке - 40. Это были и дети, и пенсионеры.

Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям воду и пакет еды на каждого - быстрые супы, печенье, хлебцы, консервы, паштет, влажные салфетки.

Из-за того, что некоторые люди находятся там уже третью неделю, то каждый имеет свою кровать - постель меняют волонтеры. Кроме того, также можно получить горячий чай и горячую воду, чтобы заварить пищу быстрого приготовления.

Напомним, ранее сообщалось, что около 200 тысяч украинцев из ОРДЛО уже получили паспорта РФ.

ОРДЛО боевики граница КПВВ
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