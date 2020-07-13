КПВВ "Еленовка": боевики избирательно пропускают людей

Все лица, которые прибыли в "ДНР" со стороны Украины, должны пройти 14 дневную обсервацию

Все лица, которые прибыли в "ДНР" со стороны Украины, должны пройти 14 дневную обсервацию

Фото: из открытых источников

Оккупационные власти "ДНР" открыла 13 июля свой КПВВ "Еленовка", что на пути к украинскому КПВВ "Новотроицкое". По состоянию на 8 утра было около 20 машин и 120 пешеходов.

Информирует RegioNews со ссылкой на Depo.Донбасс.

Выпускают только с пропиской Украины. Жена с мужем имеют разные прописки, пропустили одного", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 утра на КПВВ "Еленовка" находилось около 50 человек и 15 машин, боевики пропускают очередь относительно быстро.

"Ситуация на КПВВ #Еленовка на 9 утра 13 июля. На блок посту находится около 50 человек и 15 машин, как таковой очереди нет, пропускают относительно быстро" https://t.co/zR26slm4Ht pic.twitter.com/uuvf2tEP4I — Necro Mancer (@666_mancer) July 13, 2020

Кроме того, боевики будут пропускать на въезд в ОРДО лишь тех граждан, которые предварительно попали в списки, составленные "штабом" в ОРДО.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" подтвердила "официально" что 13 июля КПВВ "Еленовка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.