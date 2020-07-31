Сводка ООС: с начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины – выстрелы из автоматического станкового гранатомета прозвучали возле Водяного, а неподалеку от Южного враг использовал стрелковое оружие.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции выполняют задания другие подразделения Объединенных сил.

В частности, 93 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. За сутки было проведено разминирование площади более 7 гектаров.

По обращениям местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома выполняя сложные строительные работы. Всего было отремонтировано 8 домов.

На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 37 гражданам Украины.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 31 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 31 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим полного прекращения огня. В результате вражеских обстрелов никто не пострадал.