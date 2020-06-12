Возле генконсульства России во Львове появился бигборд с эмблемой СБУ
Борд появился именно в тот день, когда Россия отмечает свой государственный праздник - День России
Борд появился именно в тот день, когда Россия отмечает свой государственный праздник - День России
Сегодня, 12 июня, во Львове возле генконсульства России появился билборд с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.
Фото бигборда опубликовало ГО "Варта-1", пишет RegioNews.
Символично, что бигборд появился перед Генконсульством именно 12 июня.
В этот день Россия отмечает праздник, который называется "День России". 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990. Сначала в России этот день считали Днем независимости, но впоследствии переименовали.
Напомним, вчера стало известно, что напротив консульства России в Харькове появился мурал с гербом контрразведки Украины.
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