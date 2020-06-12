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12 июня 2020, 12:00 10

Возле генконсульства России во Львове появился бигборд с эмблемой СБУ

12 июня 2020, 12:00 10
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Борд появился именно в тот день, когда Россия отмечает свой государственный праздник - День России
Борд появился именно в тот день, когда Россия отмечает свой государственный праздник - День России
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Сегодня, 12 июня, во Львове возле генконсульства России появился билборд с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины.

Фото бигборда опубликовало ГО "Варта-1", пишет RegioNews.

Символично, что бигборд появился перед Генконсульством именно 12 июня.

В этот день Россия отмечает праздник, который называется "День России". 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990. Сначала в России этот день считали Днем независимости, но впоследствии переименовали.

Напомним, вчера стало известно, что напротив консульства России в Харькове появился мурал с гербом контрразведки Украины.

Львов Львовщина СБУ герб РФ Россия консульство
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