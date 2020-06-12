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12 июня 2020, 13:52 12

Украина откроет КПВВ на админгранице с Крымом 15 июня

12 июня 2020, 13:52 12
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Обязательная обсервация отменяется
Обязательная обсервация отменяется
Фото: из открытых источников
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Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что работа контрольно-пропускных пунктов на административной границе с аннексированным Крымом возобновится с 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RegioNews.

Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня", - сообщил Резников.

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация.

В то же время все, кто пересекают границу, должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тысяч гривен.

Обязательным остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований - контроля температуры тела и использования защитных масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что украинская часть контрольных пунктов въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" начала работу 10 июня в 11 часов, однако боевики отказываются пропускать людей на оккупированную территорию.

Крым граница КПВВ аннексия обсервация
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