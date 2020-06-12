В Светлодарске задержали эксмилиционера, который работал на вражеские спецслужбы

Бывший силовик собирал информацию об украинских военных формированиях

Бывший силовик собирал информацию об украинских военных формированиях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Бывший сотрудник Дебальцевського горотдела милиции, был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ.

По заданию кураторов экс-силовик собирал актуальную информацию о силы и средства украинских военных формирований из района ООС, а также численность, личный состав и маршруты передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки. Отчеты злоумышленник имел присылать кураторам электронными каналами связи.

Разоблачили злоумышленника в Светлодарске.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей. Ведется следствие.

Напомним, СБУ объявила о подозрении участникам террористической группы "Сапфир"