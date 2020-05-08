На оккупированном Донбассе новая смерть от коронавируса
В Донецкой области, часть которой находится под контролем российских военных и местных боевиков, от заражения коронавирусом умерла медсестра одной из больниц
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.
Известно, что женщине было 62 года и она входила в "группу риска” из-за возраста и сопутствующих заболеваний. Подробностей об умершей не сообщают. В частности, неизвестно, в больнице какого города Донецкой области она работала и сколько имела подтвержденных контактов.
Это уже пятая смерть от COVID-19 на оккупированном Донбассе с начала эпидемии коронавируса в Украине.
Всего в "ДНР” лабораторно подтвердили 156 случаев инфицирования. За последние сутки зафиксировали 9 новых случаев. 21 человек уже покинул медучреждения.
Тем временем заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что в ОРДЛО умышленно занижают статистику по больным на коронавирус.
Как писали RegioNews ранее, оккупационная администрация в так называемой "ДНР” за долгое время признала, что число зараженных коронавирусом возросло.
- 16:04 08 мая "Слуга народа" Дубинский в 2017 году подавал документы на румынское гражданство
- 16:02 08 мая Минэнерго: тарифы для населения не будут поднимать
- 15:54 08 мая В Украине начали реструктуризацию предприятий "Укроборонпрома"
- 15:39 08 мая В Николаевской области показали, как идет ремонт дороги за 4,2 млрд гривен
- 15:33 08 мая За самоизоляцию украинцам будут платить, как за больничный
- 15:12 08 мая Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии
- 22:01 07 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая