На оккупированном Донбассе новая смерть от коронавируса

В "ДНР” от COVID-19 умерла медсестра

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В "ДНР” от COVID-19 умерла медсестра

В Донецкой области, часть которой находится под контролем российских военных и местных боевиков, от заражения коронавирусом умерла медсестра одной из больниц

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.

Известно, что женщине было 62 года и она входила в "группу риска” из-за возраста и сопутствующих заболеваний. Подробностей об умершей не сообщают. В частности, неизвестно, в больнице какого города Донецкой области она работала и сколько имела подтвержденных контактов.

Это уже пятая смерть от COVID-19 на оккупированном Донбассе с начала эпидемии коронавируса в Украине.

Всего в "ДНР” лабораторно подтвердили 156 случаев инфицирования. За последние сутки зафиксировали 9 новых случаев. 21 человек уже покинул медучреждения.

Тем временем заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что в ОРДЛО умышленно занижают статистику по больным на коронавирус.

Как писали RegioNews ранее, оккупационная администрация в так называемой "ДНР” за долгое время признала, что число зараженных коронавирусом возросло.