Потеряла детей: подробности о COVID-положительной пациентке в Днепре
Об этом сообщает ТСН, передают RegioNews.
23-летняя жительница Марганца была беременна двойней, когда инфицировалась COVID-19. Больной становилось все хуже и в конце концов беременную в тяжелом состоянии доставили в областную больницу имени Мечникова в Днепре.
Там врачи установили, что беременность замерла и детей женщина потеряла. Сейчас она в состоянии комы в реанимационном отделении. Больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у 23-летней пациентки открылось кровотечение - медики уже перелили ей 5 литров крови.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания коронавірусну инфекцию, из них 26 детей и 62 у медицинских работников. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 97 человек. Поправились за сутки 72 человека, умерли 15 человек.
Как писали RegioNews раньше, коронавирусом украинцы начали заразиться по второму кругу: три повторные случаи заражения обнаружили в Житомирской области.
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