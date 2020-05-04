И-за инфицирования коронавирусом беременная молодая женщина потеряла детей, ее саму сейчас пытаются спасти в больнице Днепра

Фото: Pixabay

И-за инфицирования коронавирусом беременная молодая женщина потеряла детей, ее саму сейчас пытаются спасти в больнице Днепра

Об этом сообщает ТСН, передают RegioNews.

23-летняя жительница Марганца была беременна двойней, когда инфицировалась COVID-19. Больной становилось все хуже и в конце концов беременную в тяжелом состоянии доставили в областную больницу имени Мечникова в Днепре.

Там врачи установили, что беременность замерла и детей женщина потеряла. Сейчас она в состоянии комы в реанимационном отделении. Больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у 23-летней пациентки открылось кровотечение - медики уже перелили ей 5 литров крови.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания коронавірусну инфекцию, из них 26 детей и 62 у медицинских работников. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 97 человек. Поправились за сутки 72 человека, умерли 15 человек.

Как писали RegioNews раньше, коронавирусом украинцы начали заразиться по второму кругу: три повторные случаи заражения обнаружили в Житомирской области.