В "ДНР” первые больные преодолели коронавирус
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.
Пациенты лечились в Горловской городской больнице №3. Это - 28-летняя женщина и ее ребенок, которому 2,5 лет. Два повторных ПЦР-тесты не зафиксировали в их организмах коронавирусную инфекцию.
В понедельник, 13 апреля, так называемое "министерство здравоохранения” непризнанной "ДНР” сообщило о 18 инфицированных COVID-19 человек. Утверждают, что из стационаров инфекционных отделений с отрицательными результатами лабораторных тестов выписали 53 человека.
Добавили, что 220 человек находятся в медучреждениях с подозрением на атипичную пневмонию. 8848 людей находятся в самоизоляции.
Тем временем Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус. Медики по указанию руководства больницы изъяли все документы, которые подтверждают эту смерть. В "Минздраве ДНР” до сих пор утверждают, что летальных случаев с началом эпидемии COVID-19 на территории ОРДО не зафиксировано.
Напомним, что 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, 13 апреля стало известно о новом инфицированного коронавирусом пациенте в Донецкой области.
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