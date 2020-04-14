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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
14 апреля 2020, 14:51 7

В "ДНР” первые больные преодолели коронавирус

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14 апреля 2020, 14:51 7
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Двух пациентов, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, выписали из горбольницы оккупированной Горловки
Фото: Pixabay
Двух пациентов, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, выписали из горбольницы оккупированной Горловки

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СМИ, подконтрольные сепаратистам.

Пациенты лечились в Горловской городской больнице №3. Это - 28-летняя женщина и ее ребенок, которому 2,5 лет. Два повторных ПЦР-тесты не зафиксировали в их организмах коронавирусную инфекцию.

В понедельник, 13 апреля, так называемое "министерство здравоохранения” непризнанной "ДНР” сообщило о 18 инфицированных COVID-19 человек. Утверждают, что из стационаров инфекционных отделений с отрицательными результатами лабораторных тестов выписали 53 человека.

Добавили, что 220 человек находятся в медучреждениях с подозрением на атипичную пневмонию. 8848 людей находятся в самоизоляции.

Тем временем Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер горожанин, у которого лабораторно подтвердили коронавирус. Медики по указанию руководства больницы изъяли все документы, которые подтверждают эту смерть. В "Минздраве ДНР” до сих пор утверждают, что летальных случаев с началом эпидемии COVID-19 на территории ОРДО не зафиксировано.

Напомним, что 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, 13 апреля стало известно о новом инфицированного коронавирусом пациенте в Донецкой области.


коронавирус больные сводка ДНР Донбасс Донецкая область
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