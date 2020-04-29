Тесты на коронавирус в Киеве не успевают проверять
Лаборатории Киева не справляются с нагрузкой и не успевают обрабатывать тесты на коронавирус в установленные сроки.
О проблеме заявил глава медицинской комиссии Киевсовета Олег Гелевей, сообщает RegioNews.
По нормативам, центральная лаборатория столицы должна предоставлять результаты тестов не позже, чем через 48 часов. Сейчас время ожидания может составлять до четырех суток. Другие лаборатории загружены не меньше.
В Киевсовете требуют открытия новых лабораторий, которые будут заниматься исключительно тестами на COVID-19. И уже после этого стоит увеличить количество проводимых тестирований, ведь сейчас столице не хватает ПЦР-тестов.
В целом же, как утверждает глава медкомиссии Киевсовета, в борьбе с коронавирусом власть запаздывает 10 дней.
Отметим, на 29 апреля в Киеве зафиксирован 1341 случай COVID-19. 24 человека умерли.
Напомним, 28 апреля произошел скачок в статистике выявления болезни: количество новых больных, обнаруженных за сутки, удвоилось по сравнению с предыдущим периодом. При этом пик заболеваний ученые прогнозируют в начале мая.
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